Apple annonce que plus de 110 de ses fournisseurs ont pris l’engagement d’utiliser 100% d’énergie renouvelable au niveau de la production. Ce sera du moins le cas pour la production des composants et produits destinés à Apple. Cet engagement ne sera pas forcément d’actualité pour les autres clients.

Une neutralité carbone pour plus de 110 fournisseurs d’Apple

Une fois réalisés, ces engagements permettront d’éviter plus de 15 millions de tonnes de CO2 par an, selon Apple. Cela représente l’équivalent du retrait de plus de 3,4 millions de voitures de la circulation chaque année. En outre, Apple investit directement dans des projets d’énergie renouvelable pour couvrir une partie des émissions en amont, ainsi que dans un grand projet de stockage d’énergie en Californie pour piloter de nouvelles solutions d’infrastructure renouvelable.

On peut en tout cas observer qu’il y a du progrès au niveau des fournisseurs d’Apple qui s’engagent à utiliser 100% d’énergie renouvelable. Ils étaient une quarantaine en 2019, environ 70 en 2020 et voilà maintenant plus de 110 cette année.

« Nous sommes fermement déterminés à aider nos fournisseurs à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 et nous sommes ravis que les entreprises qui nous ont rejoints appartiennent à des secteurs et à des pays du monde entier, notamment l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, l’Inde et la France », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement. « Au cours d’une année sans précédent, Apple a continué à collaborer avec un réseau mondial de collègues, d’entreprises et de défenseurs de la cause pour faire de nos efforts environnementaux et de tout ce que nous faisons une force positive dans la vie des gens. Et pour travailler aux côtés des communautés les plus touchées par le changement climatique ».

Pour rappel, Apple a annoncé en juillet dernier son intention d’avoir une neutralité carbone complète d’ici 2030. Chaque appareil Apple vendu n’aura aucun impact sur le climat dans moins de dix ans.