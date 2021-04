Apple a annoncé mercredi 31 mars un objectif ambitieux de « neutralité carbone ». Ce projet s’appuie en partie sur une énorme unité de stockage reliée à une immense ferme solaire située en Californie. The Verge s’est penché sur les documents de construction, ce qui lui a permis d’apprendre que ces batteries de stockage seront en fait d’énormes Megapack de Tesla. Pas moins de 85 Megapack seront installés sur le site, pour une capacité totale de 240 megawatts/heure. Les batteries Megapack serviront à stocker l’énergie récupérée par la ferme solaire afin notamment d’éviter les « creux » énergétiques en soirée.

Le site où sera construit l’unité de stockage énergétique de l’immense ferme solaire située au second plan

L’installation Megapack d’Apple n’est pas la plus importante du genre. Tesla a déjà fourni des solutions de stockage encore plus massives en Australie et à Houston (Texas), allant jusqu’à 100 MW de capacité énergétique. Apple précise que sa solution de stockage permet en théorie d’alimenter jusqu’à 7000 habitations durant une journée pleine. Dans le monde réel, cette ferme de solaire alimentera les installations autour de l’Apple Park.