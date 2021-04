Ce 1er avril marque les 45 ans d’Apple. Tim Cook, l’actuel patron de la société qui a été fondée le 1er avril 1976, a décidé de citer Steve Jobs pour l’occasion. Après tout, c’est le cofondateur de la boîte et il a été le dirigeant pendant de longues années. Les deux hommes étaient également très proches.

C’est par le biais d’un tweet que Tim Cook a fêté les 45 ans d’Apple et a cité Steve Jobs. Voici ce qu’il a écrit :

As Apple celebrates 45 years today, I’m reminded of Steve’s words from many years ago: “It’s been an amazing journey so far, yet we have barely begun.” Thanks to every member of our Apple family for all you’ve done to enrich lives. Here’s to the next 45 years & beyond!

— Tim Cook (@tim_cook) April 1, 2021