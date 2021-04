Taurine est le nom d’un nouvel outil de jailbreak compatible avec iOS 14 (jusqu’à iOS 14.3) et qui se veut similaire à Unc0ver. Il utilise la faille de sécurité cicuta_verosa. Son auteur est CoolStar.

À l’instar d’Unc0ver, Taurine permet le jailbreak d’iOS 14 sur tous les appareils, même les iPhone 12. Quelle est sa valeur ajoutée dans ce cas ? CoolStar assure qu’il est très rapide, qu’il sera open source et qu’il utilise Procursus. Ce bootstrap est conçu en tenant compte des contributions de la communauté et de la compatibilité. On peut aussi noter qu’il propose non pas Cydia mais Sileo. Celui-ci se veut une alternative à la boutique de tweaks de Saurik. Dans le même genre, le jailbreak s’appuie sur libhooker pour l’injection des tweaks, au lieu de Substitute avec Unc0ver.

L’installation de Taurine se fait comme avec les autres jailbreaks, à savoir avec un fichier IPA. Celui-ci est disponible à l’adresse taurine.app. La méthode recommandée est de passer par AltStore.

Taurine is now available for all iOS devices from 14.0-14.3.

If you’re not seeing the site, you may need to empty your browser’s cache.https://t.co/R4TG2OyDhB

