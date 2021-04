Apple a commencé à rejeter les applications qui utilisent des SDK tiers pour collecter des données sans le feu vert de l’utilisateur. Cette nouvelle politique intervient peu de temps avant l’arrivée d’iOS 14.5. Cette mise à jour mise beaucoup sur le respect de la vie privée.

Blocage des applications qui collectent des données sans autorisation

Avec iOS 14.5, les utilisateurs pourront accepter ou refuser qu’une application les piste. Ils n’auront qu’à choisir l’option via le pop-up qui s’affichera au premier lancement. Des développeurs cherchent à contourner cette nouvelle règle en essayant d’établir un identifiant unique pour chaque appareil (sans avoir un identifiant publicitaire). Cet identifiant permet non pas de connaître le nom de l’utilisateur, mais de savoir que tel iPhone correspond à telle personne. Cela aide pour faire de la publicité ciblée et donc gagner plus d’argent.

Le SDK tiers qui pose problème vient d’Adjust. Celui-ci permet aux développeurs de collecter les données avec la méthode du fingerprinting (empreinte). Ce fingerprinting sert à créer un identifiant unique.

Selon Adjust, plus de 50 000 applications utilisent son SDK et donc sa méthode pour contourner les règles d’iOS 14.5. Le groupe a depuis revu son SDK pour retirer la collecte de certaines données. Certaines applications pourraient donc éventuellement être approuvées par Apple. Tout dépend si la limitation au niveau de la collecte de données est jugée suffisante.

Apple l’a déjà annoncé : les applications ont intérêt à respecter le choix de l’utilisateur concernant le (non) pistage avec iOS 14.5. Si les développeurs se fichent du choix, Apple supprimera leurs applications de l’App Store.