Snap, la société derrière Snapchat, a voulu voir s’il était possible de contourner l’anti-pistage d’iOS 14.5. Ce fut un succès 95% du temps, selon des documents internes consultés par le Financial Times.

Snapchat contourne l’anti-pistage d’iOS 14.5 pour des tests

Snap souhaitait recueillir des données auprès d’entreprises qui analysent si les utilisateurs ont répondu à des campagnes publicitaires, notamment avec les adresses IP. Le groupe espérait pouvoir utiliser les données et les croiser avec les informations qu’il détient sur ses propres utilisateurs afin de les identifier et de les suivre. On parle alors d’une technique de « correspondance probabiliste ».

Contacté, Snap confirme avoir fait des tests pour contourner l’anti-pistage d’iOS 14.5 à l’aide de Snapchat :

Nous soutenons et suivrons les prochaines directives d’Apple car nous avons toujours pensé que la publicité devait respecter la vie privée des consommateurs. Nous concevons actuellement une série de solutions axées sur la protection de la vie privée, à court et à long terme, afin de proposer à nos partenaires des offres de premier ordre et à notre communauté une expérience axée sur la protection de la vie privée.

Pour rappel, iOS 14.5 va permettre aux utilisateurs de refuser le pistage par les applications. Snap fait ici comprendre que Snapchat ne va pas contourner les règles. Malgré tout, le réseau social veut tenter de continuer à collecter quelques informations. À voir si cela passera avec Apple…