WhatsApp prépare le terrain pour permettre aux utilisateurs le transfert des conversations d’iOS vers Android (ou l’inverse). Ce sera disponible avec une future mise à jour. Sa date de sortie est inconnue pour l’instant, comme l’indique WABetaInfo.

Bientôt le transfert de conversations WhatsApp entre iOS et Android

Le transfert des conversations WhatsApp d’iOS vers Android (ou l’inverse) n’est pas aussi simple que cela, c’est pour cette raison que la messagerie a pris son temps. WhatsApp stocke sur le smartphone un fichier chiffré avec les conversations. Pendant ce temps, des services comme Facebook Messenger stocke tout au niveau des serveurs. Il est donc facile d’avoir les conversations accessibles un peu partout.

Au vu du fonctionnement de WhatsApp et du message sur l’image ci-dessus, il sera possible de transférer les messages d’iOS vers Android (ou l’inverse), mais une seule fois. Il faut comprendre par là que si vous poursuivez une conversation sur iOS (par exemple), elle n’apparaîtra pas sur l’appareil Android. Cela s’explique par le fonctionnement détaillé précédemment : les conversations sont stockées en local et non sur un serveur. Il n’y a pas une synchronisation en temps réel.

En parlant de WhatsApp, c’est l’occasion de rappeler que la messagerie prépare toujours le chiffrement des sauvegardes. Ce sera disponible à une date encore inconnue. Un test est en tout cas en cours avec certains utilisateurs.