De plus en plus d’utilisateurs installent iOS 14, au point que l’adoption a atteint les 90% selon Mixpanel. La dernière donnée d’Apple remonte à février où le groupe indiquait une part d’adoption de 80%.

90% d’installations pour iOS 14

Outre les 90% d’adoption d’iOS 14, il y a 5,05% pour iOS 13 et 4,48% pour iOS 12 et les versions antérieures. Les développeurs peuvent donc être ravis des données. Ils savent qu’une très grande partie des utilisateurs sont à jour et peuvent par conséquent profiter des dernières nouveautés en date. Cela joue sur le développement des applications.

Plusieurs éléments d’iOS 14 ont poussé les utilisateurs d’iPhone à se mettre à jour. Il y a notamment eu les widgets qui ont beaucoup fait parler d’eux à la sortie en septembre dernier. C’était réellement impressionnant, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Ça s’est calmé depuis, probablement parce que tout le monde a configuré les widgets comme il faut.

Apple a présenté iOS 14 en juin 2020 lors de la WWDC, avec une sortie au mois de septembre. Cette année, nous allons avoir la présentation d’iOS 15 le 7 juin lors de la WWDC 2021. On imagine que la disponibilité en version finale se fera une nouvelle fois au mois de septembre. Les développeurs et testeurs publics auront pour leur part le droit à plusieurs bêtas tout au long de l’été.