Apple propose au téléchargement Find My Certification Assistant, une nouvelle application qui concerne son programme de localisation d’objets tiers. Les partenaires peuvent ainsi faire des tests avec leurs accessoires.

La localisation des objets tiers avec Apple se prépare

« Utilisez Find My Certification Assistant pour tester la découverte, la connexion et d’autres exigences importantes pour les accessoires que vous développez et qui intègrent la technologie du réseau Localiser », indique Apple dans sa description. Les partenaires peuvent tester la connectivité, la puissance sonore, les capacités NFC, le firmware, la connexion Bluetooth et plus encore.

L’application est inutile pour les utilisateurs. En effet, elle est seulement utilisable pour les entreprises qui ont des licences dédiées. Néanmoins, ce lancement sur l’App Store confirme que l’histoire avance et que la localisation pour les objets tiers sera bientôt une réalité pour tout le monde, dont les utilisateurs.

iOS 14.5 intègre un nouvel onglet « Objets » dans l’application Localiser. Il recensera la localisation des objets qui sont traqués. On imagine bien que les AirTags d’Apple vont rejoindre cette liste un jour ou l’autre. Mais en attendant de les découvrir, l’onglet devrait se consacrer aux objets tiers.

Concernant les accessoiristes, peu d’entre eux sont (pour l’instant) partenaires du programme Localiser d’Apple. Belkin a déjà dit que ses écouteurs Soundform Freedom concurrents des AirPods vont avoir le suivi de localisation dans l’application Localiser.