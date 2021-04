Apple est-il en train de préparer le terrain pour un changement d’icônes avec iOS 15 ? C’est la question que se posent certaines personnes au vu des changements pour App Store Connect et Apple Music for Artists. Elles adoptent un format différent de celui des autres applications d’Apple.

Avant / Après

De nouvelles icônes prévues avec iOS 15 dans quelques mois ?

App Store Connect a connu un changement d’icône en octobre dernier avec un visuel différent. L’icône ressort plus, là où l’ancienne était totalement plate. Le même scénario s’est produit cette semaine avec l’application Apple Music for Artists. Celle-ci permet aux artistes de savoir comment leurs musiques fonctionnent sur Apple Music, iTunes et Shazam. L’icône a donc évolué et ressort à son tour.

Avant / Après

Au vu des changements, certains se demandent si Apple ne va pas complètement revoir ses icônes avec iOS 15. Après tout, le groupe l’a fait avec macOS Big Sur l’année dernière. Un changement cette année du côté de l’iPhone et de l’iPad n’est donc pas impossible. Mais il est vrai que cela reste de la spéculation à ce stade. Aucune rumeur n’évoque un tel changement. Mais dans le même temps, les rumeurs autour d’iOS 15 sont très légères (pour ne pas dire inexistantes). Apple présentera la mise à jour majeure le 7 juin prochain lors de la WWDC 2021.