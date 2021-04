Les concerts live un poil select du Cercle sont désormais disponibles en exclusivité dans Apple Music. Le Cercle, c’est avant tout une idée générale, celle de concerts (exclusivement électro) organisés dans des lieux prestigieux : le DJ Fakear à Tal Mixta (Malte), ANNA aux Pavillons des Etangs (Paris), le groupe Fatboy Slim au Brighton i360, Amelie Lens à l’Atomium de Bruxelles, Nina Kravitz, Polo & Pan, Worakls Orchestra, Adriatique, etc. Il faut bien sûr apprécier la musique électronique, mais la sélection ne manque pas de qualités.

Les organisateurs du Cercle semblent en tout cas satisfaits de cette collaboration avec Apple. Pol Souchier, directeur de la com du Cercle, ne tourne pas autour du pot : « Nous sommes ravis de lancer notre page Cercle sur Apple Music pour y mettre à disposition nos sessions, et ainsi pouvoir rémunérer tous les acteurs présents dans nos DJ sets ou live sets : les labels, les artistes mais également les DJs créant ces sets parfois anthologiques et intemporels ».