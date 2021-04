Reddit et Microsoft To Do abandonnent le support d'iOS 12

Aussi bien Reddit que Microsoft To Do ont décidé d’abandonner le support d’iOS 12 cette semaine. Les deux applications nécessitent désormais iOS 13 au minimum. C’est surtout embêtant pour ceux qui ont d’anciens iPhone.

Fin du support d’iOS 12 pour Reddit et Microsoft To Do

Dans le cas de Reddit, l’abandon est annoncé de la sorte sur l’App Store : « à l’avenir, nous ne prendrons en charge que les versions iOS 13.0 et supérieures ». Ceux qui ont l’application de Reddit sur un iPhone sous iOS 12 peuvent toujours l’utiliser, rien ne change à ce niveau. En revanche, ils n’auront plus de mises à jour. La version qu’ils ont actuellement ne bougera plus.

La situation est similaire dans le cas de Microsoft To Do. « Nous avons corrigé quelques bogues. Ainsi, si vous êtes sur iOS 12 ou version antérieure, vous ne verrez les mises à jour To Do que lorsque vous passerez à iOS 13 », indique Microsoft dans ses notes de version sur l’App Store.

Cet abandon d’iOS 12 par les deux applications ne va pas toucher la majorité des utilisateurs. Selon les données d’Apple (qui datent de fin février), 80% des iPhone tournent sous iOS 14, 12% sur iOS 13% et 8% sur iOS 12 et les versions antérieures. Les personnes avec un iPhone 6 sont donc coincées (les mises à jour s’arrêtent à iOS 12). Elles doivent passer au minimum sur un iPhone 6s pour avoir iOS 14 et donc utiliser les dernières applications avec leurs mises à jour.