Jailbreak iOS 14 : un bug d’autonomie corrigé avec Taurine 1.0.2

Pour rappel, Taurine est une alternative à Unc0ver qui permet déjà le jailbreak d’iOS 14 depuis plusieurs mois maintenant. L’intérêt de Taurine est qu’il sera open source et qu’il utilise Procursus. Ce bootstrap est conçu en tenant compte des contributions de la communauté et de la compatibilité. Aussi, le jailbreak inclut non pas Cydia pour gérer les tweaks, mais Sileo.