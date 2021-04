L’outil de jailbreak d’iOS 14 (jusqu’à iOS 14.3) Taurine passe en version 1.0.1. Cette première mise à jour arrive quelques jours après la disponibilité de l’outil en version stable. Tous les appareils sont pris en charge, même les iPhone 12 et ses variantes.

La mise à jour 1.0.1 de Taurine est l’occasion de corriger deux éléments. Le premier concerne les problèmes avec la sandbox par rapport à certains processus (dont WebContent). Le second est un processus zombie qui restait en place après le redémarrage.

Taurine est disponible au téléchargement sur taurine.app. L’installation se fait comme pour les autres jailbreaks, à savoir à l’aide d’un fichier IPA. La méthode d’installation recommandée est de passer par AltStore.

— Odyssey Team (@OdysseyTeam_) April 4, 2021

Changelog:

•Fix sandbox issues with certain processes (e.g. WebContent)

•Fix zombie processes on subsequent userspace reboot

Get it here:https://t.co/RTyhIaNwDm

— Odyssey Team (@OdysseyTeam_) April 4, 2021