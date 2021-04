Le procès entre Epic Games et Apple se démarrera d’ici quelques semaines à peine. Le créateur de Fortnite accuse Apple d’abus de position dominante avec sa commission de 15 à 30% sur les achats in-apps. Les principaux arguments d’Epic, déclinés en 4 « points clefs », font désormais partie intégrante du lourd dossier qui a été remis aux juges.

1er argument d’Epic, Apple utiliserait la commission de 30% comme un moyen de verrouiller son écosystème iOS/iPadOS et de rendre l’utilisateur captif. Second argument, le contrôle serré d’Apple pénaliserait à la fois les clients et les développeurs. Ainsi, dès lors que des soucis sont constatés sur un paiement d’app ou une demande de remboursement, Apple est un intermédiaire obligé, ce qui engendrerait des confusion et des retards dans la prise en charge du problème.

En troisième argument, Epic accuse carrément Apple de favoriser certains types de fraudes. Ainsi, un utilisateur mal intentionné peut faussement déclarer qu’un DLC ne fonctionne pas comme prévu et obtenir un remboursement… alors même que le DLC est totalement fonctionnel. Pire encore dans ce cas, l’utilisateur pourra continuer à se servir du DLC faussement défectueux.

Enfin, 4ème et dernier point relevé, Epic Games juge qu’Apple se sert de l’argument de la « sécurité » des transactions comme d’un prétexte pour renforcer sa mainmise sur l’App Store. Rien ne prouverait en effet qu’un système de paiement alternatif (et donc hors de l’App Store) serait moins fiable que celui de l’App Store. Epic note ainsi qu’Apple n’a jamais diligenté la moindre étude permettant de comparer la « sécurité » de sa plateforme de paiement à la concurrence (l’Epic Store en tête).