Les Patent-Trolls retrouvent de l’allant avec le printemps. La société Red Rock, qui ne produit rien mais possède de nombreux brevets bien juteux, vient d’attaquer en justice Apple et Qualcomm pour une brevet d’étalonnage RF. Sans surprise aucune, la plainte a été déposée devant une cour du Texas, une juridiction en général très favorable aux plaignants dans ce type d’affaires.

Plus étonnant en revanche, les technologies ciblées dans la plainte concernent exclusivement les émetteurs-récepteurs de Qualcomm, qui sont pourtant utilisés dans bien d’autres appareils que les seuls iPhone. Pourquoi Apple a t-il donc été rajouté dans le dossier ? Peut-être parce qu’au vu de la situation financière d’Apple et du poids de l’iPhone sur le marché mobile, une victoire en justice peut potentiellement aboutir sur des dommages et intérêts se comptant en centaines de millions de dollars.

Red Rock demande d’ailleurs l’arrêt des ventes des iPhone concernés (soit tous les modèles d’iPhone 12), ce qui est en général un très bon moyen de pression pour un arrangement en coulisses.