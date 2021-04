Le développeur Neil Sardesai a réussi à proposer le jeu Flappy Bird sur Mac par le biais d’une notification. Il a utilisé le framework UserNotificationsUI qui a fait ses débuts avec macOS Big Sur.

« Saviez-vous que vous pouviez mettre un jeu complet au sein d’une notification push ? », a demandé le développeur, tout en proposant une vidéo qui montre le jeu Flappy Bird sur Mac. Comme on peut le voir, il suffit de cliquer avec la souris pour que l’oiseau remonte et évite les tuyaux sur son passage.

Did you know you can put a whole game inside of a push notification pic.twitter.com/LlMx2AjvHH

