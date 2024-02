Le souls-like Lies of P ainsi que le RPG Baldur’s Gate 3 (élu jeu de l’année aux derniers Game Awards) seront bientôt jouable avec l’Apple Vision Pro...via le Mac Virtual Display. Il ne s’agit donc pas d’une version native de ces deux jeux ici (ce qui serait impossible au vu de la puissance du M2 embarqué dans le Vision Pro), mais des versions Mac du jeu qui pourront s’afficher sous le casque. Cela signifie donc qu’il faudra disposer d’un Mac relativement récents pour faire tourner correctement ces deux titres, l’Apple vision Pro servant ici d’écran déporté « de luxe » (et le mot « luxe » est tout à fait approprié ici).

On apprend aussi que la liste des jeux Apple Arcade compatibles avec les fonctionnalités « immersives » du Vision Pro est finalement assez conséquente. Les titres Super Fruit Ninja, What the Golf?, Game Room, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride, stitch., Patterned, Illustrated, ou bien encore Wylde Flowers sont des apps natives et tiennent compte des possibilités XR du casque d’Apple. D’autres titres extérieurs au service, comme Loóna (dioramas 3D), Blackbox (Puzzle game « spatial »), Void-X t (jeu d’arcade), ou Skatrix Pro (skateboard) sont nativement développés pour le Vision Pro.

L’Apple Vision Pro sera officiellement en vente aux Etats-Unis dans quelques dizaines de minutes.