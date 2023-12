Apple l’assure : le Mac est la plateforme idéale pour jouer, tout particulièrement depuis qu’il y a les puces Apple Silicon (M1, M2 et M3, ainsi que leurs variantes). Aujourd’hui, le fabricant détaille les avantages de ses derniers ordinateurs en date pour les jeux AAA.

Apple Silicon à la rescousse pour les jeux sur Mac

« Aujourd’hui, tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon peuvent jouer à des jeux AAA de façon fantastique », a déclaré Gordon Keppel, un responsable marketing d’Apple, lors d’une interview avec Inverse. « Apple Silicon a transformé nos systèmes grand public qui ont bénéficié d’une amélioration considérable des graphismes avec M1, M2 et maintenant avec M3 », précise-t-il, en notant un gain notable par rapport aux précédents processeurs Intel qui équipaient les Mac.

À présent, les Mac, iPhone et iPad ont le droit à la même architecture, ce qui aide les studios lorsqu’il s’agit de proposer un jeu sur plusieurs plateformes à la fois. Leland Martin, un autre responsable marketing d’Apple, déclare :

Si vous regardez la gamme de Mac il y a quelques années, il y avait un mélange de GPU intégrés et discrets. Cela peut ajouter de la complexité lorsque vous développez des jeux. En effet, il faut tenir compte de plusieurs permutations matérielles différentes. Aujourd’hui, nous avons complètement éliminé ce problème grâce à Apple Silicon, en créant une plateforme de jeu unifiée pour l’iPhone, l’iPad et le Mac. Une fois qu’un jeu est conçu pour une plateforme, il est facile de l’adapter aux deux autres. C’est ce que nous constatons avec des jeux comme Resident Evil Village, qui a été lancé d’abord sur Mac, puis sur iPhone et iPad.

Des améliorations en place

Apple propose également d’autres améliorations. Il y a par exemple le mode Jeu sur macOS Sonoma qui alloue toutes les ressources du Mac au jeu quand celui-ci est lancé. Il réduit également la latence audio des AirPods et la latence des manettes de jeu tierces en doublant le taux d’échantillonnage Bluetooth. D’autre part, les puces M3 ont le cache dynamique (Dynamic Cache) qui permet au GPU d’allouer l’utilisation de la mémoire en temps réel. On peut également citer le support du mesh shading et du ray tracing.

Un autre élément de taille est un outil qui permet aux développeurs de porter leurs jeux Windows vers macOS. Le nécessaire est fait pour que la tâche soit (relativement) simple pour les développeurs. Leland Martin déclare :

Nous avons constaté un intérêt certain de la part de développeurs et d’éditeurs tels que Kojima Productions et Annapurna Interactive Games pour la manière de tirer parti des deux parties de l’outil de portage de jeux. Lorsque vous téléchargez l’outil, il se compose de deux parties. Il y a d’abord l’environnement d’émulation, qui a permis d’illustrer le jeu d’aujourd’hui : on y glisse un jeu Windows existant et on voit s’il peut fonctionner sur Mac. La seconde partie est le convertisseur de shaders vers Metal, qui aide les développeurs à convertir leurs dizaines de milliers de codes des shaders vers Metal. Les développeurs nous ont fait part de leur grande utilité et de l’énorme gain de temps que cela leur a permis de réaliser dans le cadre de leur développement.

Plusieurs jeux sont sortis sur Mac, dont Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Stray ou encore Baldur’s Gate 3. D’autres verront le jour en 2024. Il sera en tout cas intéressant de voir si tous ces efforts permettront d’avoir GTA 6 quand celui-ci sortira. Il verra le jour en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, et probablement en 2026 sur PC… et potentiellement sur Mac.