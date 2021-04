Pokémon Go encore des joueurs iPhone bannis sans raison

Niantic se met une nouvelle à bannir des joueurs de Pokémon Go sur iPhone, sans raison apparente. Ce problème avait déjà eu lieu au mois de juin l’année dernière. Il est une nouvelle fois d’actualité.

Des joueurs iPhone sont bannis de Pokémon GO

Des joueurs iPhone de Pokémon Go reçoivent une alerte indiquant qu’une activité suspecte a été détectée. Certains ont eu le droit à un deuxième avertissement, alors qu’ils utilisent la version d’origine du jeu qui vient de l’App Store. Du coup, ils sont bannis et ils peuvent dire adieu à Pokémon Go.

Le message est le suivant :

Nous avons détecté une activité sur votre compte qui indique que vous utilisez un logiciel client modifié ou un logiciel tiers non autorisé en violation de nos conditions d’utilisation. C’est votre premier avertissement pour votre compte. Il va durer environ sept jours. Nous vous encourageons vivement à mettre fin à cette activité. Toute nouvelle transgression entraînera la suspension du compte.

WTH is this?! @NianticHelp I didn't do anything 😭 just before i stream too. Please help! pic.twitter.com/KgnBXOUAr0 — 𝙒𝙃𝙔𝙇𝘿𝙀 (@WhyldeGamer) March 26, 2021

Ceux qui ont reçu ce message assurent ne pas utiliser une version modifiée de Pokémon Go sur iPhone. Et pourtant, certains ont reçu le deuxième avertissement et sont aujourd’hui bannis.

Il y a plusieurs témoignages de cette histoire sur Twitter et Reddit, comme le relate Nintendo Life. Il semblerait que Niantic soit au courant, puisque quelques jours disent avoir été contactés par le groupe et leur compte est rétabli. Mais cela semble concerner une poignée de personnes (du moins pour l’instant).