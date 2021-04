Le blog technologique indien MySmartPrice affirme avoir récupéré le rendu 3D du prochain iPhone 13 (modèle de base, pas « Pro » donc). Ce rendu dévoile une encoche plus compacte que celle des modèles actuels, ainsi qu’un bloc photo assez particulier puisque les deux capteurs sont cette fois placés en diagonale et non plus l’un au dessus de l’autre ! Le site MySmartPrice n’étant pas vraiment réputé pour la fiabilité de ses « leaks », on se montrer à tout le moins prudent, d’autant plus que l’on voit mal l’intérêt d’une telle disposition de capteurs.

Pour rappel, l’iPhone 13 devrait disposer d’une encoche plus petite (sur ce point le rendu semble valide), du processeur A15, et de la stabilisation optique sur les deux capteurs du bloc photo. Ce modèle, ainsi que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sera probablement dévoilé en septembre, peu de temps avant la date de commercialisation.