Ce n’est pas forcément une surprise : l’iPhone 16 Pro Max serait équipé d’un capteur photo principal plus grand et nettement plus sophistiqué si l’on en croit des informations du leaker Digital Chat Station, qui poste habituellement ses fuites sur Weibo. Toujours selon le leaker, les capacités photo de ce nouveau capteur seront présentées par Apple comme l’une des nouveautés phares de l‘iPhone 16 Pro Max. Dans le détail, le capteur photo de l’iPhone 16 Pro Max devrait être un modèle IMX903 « custom » de 48 mégapixels accompagné d’un convertisseur analogique-numérique (ADC) 14 bits et d’un contrôleur DCG pour une plage dynamique améliorée.

En outre, les dimensions du capteur seraient 12% plus grandes que le capteur 48 mégapixels de l’iPhone 15 Pro Max, soit 1/1,14 pouces (contre 1/1,28 pouce actuellement). Généralement, un capteur plus grand permet d’améliorer les capacités photographiques en conditions de basse lumière, voire d’améliorer la plage dynamique, ce qui pourrait d’indiquer que l’iPhone 16 Pro Max sera particulièrement performant pour les clichés de nuit, un point sur lequel les smartphones d’Apple restent toujours un peu en retrait face à la concurrence sur Android. Certes, il est toujours possible de douter de ces « fuites », mais il faut tout de même rappeler que Digital Chat Station avait révélé avec succès la présence d’un capteur 48 mégapixels sur les iPhone 15 et 15 Plus.