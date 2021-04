Apple a annoncé sa prochaine keynote pour le 20 avril et le fabricant met l’accent sur la réalité augmentée depuis son site. Même Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing, en fait la promo sur Twitter.

Rendez-vous sur la page des keynotes sur le site d’Apple depuis un iPhone ou iPad et touchez le logo d’Apple. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir et vous pourrez profiter de la réalité augmentée du logo affiché sur l’invitation. Le logo est animé et s’invite dans le lieu où vous vous trouvez. Une option en bas permet d’ajouter le rendez-vous de la keynote dans l’application Calendrier afin de ne pas l’oublier.

Du côté de Twitter, Greg Joswiak a publié une courte vidéo. Il marche dans l’Apple Park et filme ce qu’il voit devant lui. Il en a profité pour activer la réalité augmentée afin là encore d’afficher le logo de la keynote. « Je suis tellement impatient pour celle-ci ! Plus que sept jours », indique le dirigeant dans son tweet.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8

— Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021