C’est fait. Après une assez longue période de phase bêta (débutée au mois de décembre 2020), Parallels Desktop 16.5 supporte désormais nativement les Mac dotés d’un processeur M1 ! Les utilisateurs de Mac M1 peuvent donc virtualiser du Windows 10 ARM Insider Preview , et bénéficier au passage d’une amélioration des perfs de 30% par rapport à la virtualisation de Windows 10 sous un Mac « Intel » équipé d’un Core i9. Les gains sous DirectX 11 sont encore plus impressionnants (+60% de perfs par rapport à un MacBook Pro « Intel » équipé d’une Radeon Pro 555X).

Parallels note que des dizaines de milliers d’applications ont été testées en virtualisation « M1 », sans gros soucis apparemment. De nombreux jeux ont été passés au grill, dont Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sam & Max Save the World, etc. Outre le gain de perfs, Parallels Desktop 16.5 sous Mac M1 se montre aussi 2,5 fois moins énergivore qu’avec MacBook Air « Intel ».

Parallels Desktop peut être téléchargé à cette adresse.