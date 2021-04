Apple a décidé de célébrer le Jour de la Terre en faisant un don d’un dollar pour chaque achat payé avec Apple Pay. Cela concerne les achats dans les Apple Store physiques, depuis l’application Apple Store ou encore sur le site d’Apple. C’est en place jusqu’au 22 avril.

Jusqu’à 1 million de dollars pour Conservation International de la part d’Apple

La somme totale (qui sera de 1 million de dollars au maximum) ira à la Conservation International. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui cherche à protéger les points chauds de biodiversité, espaces sauvages à forte biodiversité ainsi que les régions maritimes importantes. Le groupe est aussi connu pour son partenariat avec des ONG et des peuples indigènes.

Apple en dit un peu plus sur le travail de Conservation International :

Conservation International s’efforce de mettre en lumière et de garantir les avantages essentiels que la nature procure à l’humanité. En combinant le travail de terrain avec des innovations dans les domaines de la science, de la politique et de la finance, Conservation International a contribué à protéger plus de 6 millions de kilomètres carrés de terre et de mer dans plus de 70 pays.

Cette initiative de faire un don d’un dollar pour chaque achat payé avec Apple Pay dans les Apple Store semble uniquement concerner les États-Unis. Apple a envoyé un e-mail aux utilisateurs qui ont Apple Pay pour leur annoncer la nouvelle.