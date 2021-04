L’Apple Pencil de 3e génération devrait accompagner le nouvel iPad Pro le 20 avril prochain à la keynote en ligne d’Apple si l’on en croit Uncle Pan Pan. On comprend un peu mieux l’invitation d’Apple, qui semble justement dessinée avec un Apple Pencil.

Un nouvel Apple Pencil la semaine prochaine ?

Une photo de l’Apple Pencil de 3 génération a fuité le mois dernier. En plus d’avoir l’air brillant, l’accessoire ressemble beaucoup à l’Apple Pencil actuel de deuxième génération. Celui-ci a vu le jour aux côtés de l’iPad Pro en 2018. Il est plus court que la version originale et se charge par induction.

À quoi s’attendre avec le nouveau modèle ? La photo semble montrer une pointe considérablement plus grande que dans les versions existantes, avec une section beaucoup plus longue qui se visse sur l’Apple Pencil lui-même. Cela pourrait faire allusion à une nouvelle technologie pour prendre en charge des fonctionnalités supplémentaires ou fournir une plus grande précision de dessin.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a suggéré que la keynote du 20 avril va essentiellement être un moyen pour Apple de présenter les nouveaux iPad Pro (et les accessoires). Il se pourrait que les MacBook Pro de 16 pouces et les iMac Apple Silicon attendent le 7 juin, à savoir la keynote de la WWDC.