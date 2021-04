Bike Baron, c’est un peu l’histoire des débuts glorieux de l’App Store. C’est aussi et avant tout un excellent jeu d’adresse, qui nous place aux commandes d’un baron moustachu et grincheux adepte de la voltige en moto. Le jeu réclamait alors des trésors d’adresse pour venir à bout des très nombreux niveaux remplis de rampes et d’explosifs. Sa suite, Bike Baron 2, est annoncée sans crier gare, et c’est peu dire que le premier trailer nous rend enthousiaste : les graphismes ont été améliorés et les obstacles se sont diversifiés, avec cette fois de jolis engrenages métalliques prêts à écrabouiller l’infortuné Baron. A noter que le mignon petit chat roux pourra toujours s’installer à l’arrière (il faudra sans doute le débloquer en jeu, comme dans la première mouture).

Bike Baron 2 s’annonce donc diablement fun et drôle, avec toujours cet excellent moteur physique. Le jeu du studio Mountain Sheep (édité par Cornfox & Brothers Ltd.) sera disponible sur iOS le 27 mai prochain au prix de 7,99 euros. On peut d’ailleurs le précommander à cette adresse.