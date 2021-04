Peu de temps avant le Jour de la Terre, Apple annonce la création d’un fonds de 200 millions de dollars pour lutter contre les émissions de carbone et faire du bien à l’environnement de manière générale. L’initiative a pour nom Restore Fund.

Un fonds Apple de 200 millions de dollars pour l’environnement

Apple a créé ce fonds de 200 millions de dollars avec Conservation International et Goldman Sachs. La première est une ONG qui cherche à protéger les points chauds de biodiversité, espaces sauvages à forte biodiversité ainsi que les régions maritimes importantes. La seconde est une banque américaine.

Le premier objectif est de retirer de l’atmosphère 1 million de tonnes de dioxyde de carbone, soit environ 4% des émissions de carbone d’Apple. Il y a eu 22,6 millions de tonnes au total en 2020. Ensuite, Apple veut retirer davantage de carbone pour compenser toutes ses émissions incompressibles, et ce chaque année.

Apple explique que cet effort s’inscrit dans l’objectif de l’entreprise de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2030. Le groupe prévoit d’éliminer directement 75% des émissions de sa chaîne d’approvisionnement et de ses produits d’ici à 2030, tandis que le fonds contribuera à réduire les 25% d’émissions restantes en éliminant le carbone de l’atmosphère.

« La nature fournit certains des meilleurs outils pour éliminer le carbone de l’atmosphère. Les forêts, les zones humides et les prairies extraient le carbone de l’atmosphère et le stockent de manière permanente dans leurs sols, leurs racines et leurs branches », déclare Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales. « En créant un fonds qui génère à la fois un rendement financier et un impact réel et mesurable sur le carbone, nous souhaitons susciter un changement plus large à l’avenir, en encourageant l’investissement dans l’élimination du carbone dans le monde entier. Nous espérons que d’autres personnes partageront nos objectifs et apporteront leurs ressources pour soutenir et protéger les écosystèmes essentiels », a-t-elle ajouté.