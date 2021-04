WhatsApp propose la mise à jour 2.21.71 de son application sur iOS. Celle-ci comprend des changements autour des aperçus des médias et des messages éphémères.

Du changement pour les médias et les messages éphémères sur WhatsApp

Les aperçus des images et des vidéos ont été mis à jour dans WhatsApp sur iOS. Vous pouvez ainsi visionner davantage du contenu du média directement dans la discussion. En effet, l’aperçu a été agrandi au lieu d’être dans un carré. C’est à se demander si cela ne va pas être la tendance au niveau des applications de messagerie et autres réseaux sociaux. Le mois dernier, Twitter a annoncé tester l’aperçu des images en taille réelle sur iOS et Android.

La mise à jour de WhatsApp permet par ailleurs à tous les participants d’un groupe de modifier les réglages par défaut des messages éphémères. Les administrateurs des groupes peuvent malgré tout garder le contrôle grâce au réglage « Modifier les infos du groupe ».

Avec cette fonctionnalité, les messages disparaîtront au bout de sept jours s’ils sont envoyés au sein d’une conversation dont l’option de disparition des messages est activée. WhatsApp précise que les photos/vidéos et les messages ne disparaîtront pas en dehors de la conversation ou des appareils sur lesquels ils ont été enregistrés. Lorsqu’un message est transféré, enregistré ou ajouté aux favoris, il ne disparaît pas non plus. Cette fonctionnalité a fait ses débuts l’année dernière et elle s’étend maintenant à tous les utilisateurs d’une discussion de groupe.

La mise à jour de WhatsApp est disponible dès maintenant sur l’App Store.