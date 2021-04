Leaker à ses occasions, EverythingApplePro a déniché des schémas CAD des prochains iPhone 13/13 Pro, des schémas qui dévoilent des blocs photo nettement plus imposants que ceux des modèles actuels. Tous les modèles sont concernés (du mini au Pro Max), mais l’iPhone 13 Pro Max disposera en sus de capteurs avec un bien plus gros diamètre. Ce pourrait être un indice encourageant concernant les capacités photographiques du modèle Pro Max (plus gros capteur = meilleurs résultats en basse lumière).

Dans le détail, le bloc photo du modèle 13 Pro serait 3.41 mm plus grand et 4.81 mm plus large que celui du 12 Pro, plus proéminent d’1 mm aussi. Quant à l’iPhone 13 Pro Max, la différence serait de 3.38 mm en hauteur et de 4.77 mm en largeur. Significatif donc. Ce leak va aussi dans le sens des prévisions de l’analyste Ming Chi Kuo, en général très fiables. Ce dernier anticipait cependant de réels efforts sur la taille des capteurs pour les iPhone de 2022, mais Apple s’est peut-être décidé à changer ses plans pour l’iPhone 13 (12S) de cette année…