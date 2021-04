Il y a encore une fuite de l’Apple Pencil 3, cette fois en vidéo. Elle montre une partie de l’accessoire d’Apple qui fonctionne avec plusieurs modèles d’iPad. Le nouveau modèle devrait être officialisé lors de la keynote du 20 avril.

Une (courte) vidéo de l’Apple Pencil 3

La vidéo montre un côté de l’Apple Pencil 3 et se veut courte. À l’instar de la photo qui a fuité le mois dernier, elle semble montrer une pointe considérablement plus grande que dans les versions existantes, avec une section beaucoup plus longue qui se visse sur l’Apple Pencil lui-même. Cela pourrait faire allusion à une nouvelle technologie pour prendre en charge des fonctionnalités supplémentaires ou fournir une plus grande précision de dessin.

Apple propose toujours à la vente le tout premier Apple Pencil. Il est aujourd’hui destiné à l’iPad d’entrée de gamme de 9,7 pouces et à l’iPad mini. Il y a également l’Apple Pencil de deuxième génération, disponible depuis 2018 avec l’iPad Pro. Celui-ci se charge en étant collé à la tablette. Le premier modèle doit se connecter au port Lightning pour reprendre de l’énergie.

Apple doit annoncer à sa keynote du 20 avril un nouvel iPad Pro qui aura la particularité d’avoir un écran Mini-LED. Il est possible que l’Apple Pencil 3 soit spécifique à cet appareil. Mais ce n’est pas encore confirmé.