Apple prépare un service d’abonnement pour les podcasts, qui peut pour l’instant être nommé Podcasts+, et l’annonce aurait lieu demain à la keynote. C’est ce qu’annonce le journaliste Peter Kafka de Vox.

« Pendant que nous sommes ici : il est presque certain qu’Apple prépare son propre projet de podcast – un service d’abonnement payant – mardi », a tweeté Peter Kafka un jour avant la keynote.

While we are here: Pretty sure Apple is prepping its own podcast plan – a paid subscription service – on Tuesday. pic.twitter.com/w12tWqg0yo

