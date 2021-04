Apple TV+ annonce Now and Then, une série thriller

Apple TV+ a commandé une nouvelle série qui a pour nom Now and Then. Elle se veut dramatique et a la particularité d’être tournée en deux langues, à savoir anglais et espagnol.

Une série thriller sur Apple TV+

Se déroulant à Miami avec un casting entièrement hispanique, Now and Then est un thriller à plusieurs niveaux qui explore les différences entre les aspirations de la jeunesse et la réalité de l’âge adulte, lorsque les vies d’un groupe de meilleurs amis de l’université sont changées à jamais après qu’un week-end de célébration se termine par la mort de l’un d’entre eux. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, les cinq autres sont réunis à contrecœur par une menace qui met en péril leur monde apparemment parfait.

La série est créée par Ramón Campos, Gema R. Neira et Teresa Fernández-Valdés. Le trio a déjà travaillé ensemble sur les séries Velvet, Les Demoiselles du téléphone et Grand Hotel. Gideon Raff va être un producteur exécutif pour Now and Then sur Apple TV+ et il réalisera également les deux premiers épisodes. Quant au scénario, ce sera pour Ramón Campos et Gema R. Neira. La société de production derrière le projet est Bambú Producciones.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le casting. Nous ne savons pas non plus quand la série sera disponible sur Apple TV+.