Apple tiendra aujourd’hui une keynote à 19 heures et des accessoires en rapport avec les AirTags apparaissent. On peut naturellement imaginer que cela signifie une annonce du traqueur d’objets dans quelques heures.

Des accessoires en fuite pour les AirTags

Des accessoires pour les AirTags apparaissent sur eBay, Etsy et même chez Walmart (dont les équivalents français sont Auchan/Carrefour). Il y a également des images qui circulent via UnclePan sur Weibo et MacRumors. Les images ci-dessus et ci-dessous montrent des bracelets de plusieurs coloris. Ils auraient une fabrication similaire à celle des bracelets Sport pour l’Apple Watch.

AirTags third-party accessories are already ready. pic.twitter.com/lvv1elJ6iY — DuanRui (@duanrui1205) April 20, 2021

Comme dit précédemment, l’apparition de plus en plus d’accessoires pour le traqueur d’objets d’Apple semble bien suggérer une annonce imminente. Nous avions indiqué dans notre résumé des possibles annonces d’Apple à la keynote que les AirTags devraient effectivement être présentés ce soir. Il serait temps en tout cas : l’accessoire fait parler de lui depuis deux ans maintenant.

Un autre élément qui renforce l’idée de la présentation des AirTags ce soir est le fait qu’Apple a récemment annoncé son réseau Localiser. Certes, il concerne les objets tiers pour les retrouver. Mais on imagine bien que ce n’est qu’une partie de l’iceberg et qu’Apple va tout dévoiler avec son traqueur. Réponse (peut-être) ce soir lors de la keynote. Elle pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée.