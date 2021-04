Apple tient une keynote le 20 avril à 19 heures et plusieurs produits doivent être annoncés. C’est l’occasion de faire un résumé de ce qui devrait être présenté lors de ce rendez-vous qui sera seulement en ligne.

iPad Pro

Apple doit présenter deux nouveaux iPad Pro à sa keynote du 20 avril, avec un modèle de 11 pouces et un autre de 12,9 pouces. Les deux auront la puce A14X, qui devrait être aussi puissante que la puce M1 des derniers Mac. Il faut aussi s’attendre à du mieux pour la partie photo et il devrait être question du support du Thunderbolt au niveau du port USB-C.

Un gros morceau concerne le modèle de 12,9 pouces qui aura un écran Mini-LED. Cette technologie offre de meilleures performances en matière de large gamme de couleurs, de contraste élevé et de HDR, ainsi qu’au niveau du local dimming, ce qui réduit le rétroéclairage derrière les zones noires de l’écran tout en gardant les parties lumineuses allumées, pour des noirs plus noirs et un meilleur contraste.

Apple devrait aussi annoncer l’Apple Pencil 3. Les détails à son sujet sont légers pour l’instant.

iPad mini 6

Les rumeurs ne sont pas toutes d’accord pour ce modèle. Celles qui semblent les plus probables parlent d’un modèle avec un écran de 8,4 pouces avec des bordures plus fines et un design général similaire à l’iPad Air 3.

iPad 9

Un nouvel iPad d’entrée de gamme devrait voir le jour. Il devrait toujours avoir un port Lightning et un bouton pour Touch ID. Sous le capot, la tablette devrait avoir la puce A13 et 4 Go de RAM. Il se murmure aussi qu’Apple pourrait un peu changer le design pour se rapprocher un peu de l’iPad Air 3 et avoir un écran de 10,5 pouces au lieu de 10,2 pouces.

iMac Apple Silicon

Le premier iMac Apple Silicon (sans Intel donc) devrait être annoncé à la keynote du 20 avril. Le design devrait être totalement différent du modèle actuel. Il ressemblerait au Pro Display XDR. Les rumeurs suggèrent également que l’écran sera plus grand. Ainsi, le modèle de 21,5 pouces disparaîtrait pour laisser place à une dalle entre 23 et 24 pouces. Aussi, Apple devrait proposer plusieurs coloris.

AirTags

Peut-être, peut-être pas… Les AirTags font parler d’eux depuis des lustres maintenant. Mais Apple a récemment annoncé son réseau Localiser. Donc peut-être que nous allons enfin découvrir le traqueur d’objets.

Nouveaux accessoires

Apple devrait profiter de sa keynote du 20 avril pour annoncer de nouveaux coloris pour les coques MagSafe des iPhone 12. On peut aussi imaginer qu’il y aura la batterie MagSafe.

Mises à jour

Apple devrait annoncer les dates de sortie d’iOS 14.5, macOS 11.3, watchOS 7.4 et tvOS 14.5. En réalité, il est même possible que la version finale de chaque système soit disponible le 20 avril juste après la keynote d’Apple.

Autres possibilités

Une nouvelle Apple TV est en préparation, mais sera-t-elle présentée lors de cette keynote ? Idem pour les MacBook Pro Apple Silicon. Les rumeurs suggèrent cependant qu’il faudra attendre le second semestre pour les découvrir. Idem pour les AirPods 3.

La keynote d’Apple pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict dès 19 heures depuis cette page dédiée. Vous pourrez aussi la suivre depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store), en vous rendant dans l’onglet Keynote.