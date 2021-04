Les designers sont réactifs. Deux jours seulement après la rumeur d’une gamme d‘iMac colorés, et à quelques heures seulement de la keynote, ConceptsiPhone et Khahn Design nous dévoilent en vidéo un concept d’iMac dont le look s’inspire fortement de celui des iPad Pro ou du moniteur Pro Display XDR. Le rendu est intéressant, d’une sobriété absolue, et tout à fait dans l' »esprit » d’un Apple désormais obsédé de lignes pures. Les formes arrondies et presque « sensuelles » des premiers iMac sont bel et bien de l’histoire ancienne. Ce design colle aussi assez bien avec une gamme colorée, même si là encore, on est loin de la fantaisie des toutes premières gammes (qui se souvient de l’iMac « Flower Power » par exemple ?).

Si l’on en croit les rumeurs donc, Apple pourrait dévoiler, en sus de l’iPad Pro Mini-LED, une toute nouvelle gamme d’iMac avec différents coloris en option. Ce n’est franchement pas la rumeur du jour la plus probable, mais pourquoi pas ?