Apple devrait bien annoncer l’iMac Apple Silicon avec ses différents coloris lors de la keynote du 20 avril. C’est en tout cas ce que suggère le leaker L0vetodream, qui a généralement de bonnes informations.

Un tout nouvel iMac coloré à la keynote du 20 avril

Dans un tweet, L0vetodream a partagé l’image du carton d’invitation de la keynote du 20 avril et l’image de l’iMac G3 qui a vu le jour à la fin des années 90. Ce modèle est notamment connu pour ses différents coloris. Avec son tweet, le leaker fait bien comprendre qu’Apple va présenter après-demain de nouveaux iMac avec plusieurs coloris.

Cette présentation est moyennement une surprise. Il y a déjà eu plusieurs rumeurs indiquant qu’Apple prépare un iMac Apple Silicon et non Intel. Les fuites ont également fait mention de plusieurs coloris et un nouveau design proche du Pro Display XDR. Il ne restait plus qu’à savoir quand exactement Apple allait faire sa présentation. Ce sera visiblement le 20 avril lors de la keynote.

Pas plus tard qu’hier, nous avons vu que le stock de l’iMac de 21,5 pouces sans l’écran Retina était limité. On peut se demander si ce modèle ne va pas complètement disparaître mardi pour être remplacé par celui avec l’Apple Silicon. La keynote sera aussi l’occasion de découvrir un nouvel iPad Pro avec un écran Mini-LED.