Après une introduction à base de promenade au soleil et de rappel sur les engagements écologiques d’Apple, on arrive à l’annonce de la nouvelle « révolution » de la firme : les AirTags. Déjà teasés, ces petites balises prévues pour vous aider à retrouver n’importe quel objet sur lequel elles sont attachées ont été détaillées.

La technologie utilisée est basée sur celle au coeur du système « Find my… », et devrait permettre une certaine précision à l’utilisation. Ces petites rondelles blanches sont de plus entièrement personnalisables, que ce soit avec des accessoires physiques ou des emojis. Tous les iPhones équipés d’une puce U1 pourront accéder à l’interface spéciale. À partir de là, les utilisateurs ont accès à une interface spéciale utilisant le hardware du smartphone, qui les guidera vers l’objet perdu. La firme nous l’assure : le respect de la vie privée est encore et toujours au centre de ce concept, de même qu’une sécurité qui sera, on nous le garantit, au niveau.

Disponibles en précommande dès ce vendredi, les AirTags sortiront le 30 avril : 29$ pièce, ou 99$ le pack de 4. Trois modèles en collaboration avec Hermes sont d’ores et déjà annoncés.