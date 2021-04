Apple ajoute une option pour avoir un port Ethernet de 10 Gb/s sur le Mac mini M1. Le prix de l’option est de 115 euros en France. Il suffit de la sélectionner au moment de la commande sur l’Apple Store en ligne. Le port de base fait 1 Gb/s.

Maintenant une option port Ethernet 10 Gb/s pour le Mac mini M1

L’ajout de l’option pour le port Ethernet du Mac mini M1 a lieu après la keynote d’Apple. Il s’agit du seul changement concernant cette machine. Rien n’évolue au niveau des autres composants. On retrouve toujours la puce M1 avec son CPU à 8 cœurs, GPU 8 cœurs et Neural Engine à 16 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sur SSD. Il est toujours possible d’avoir 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage en option.

On sentait venir ce Mac mini M1 avec le port Ethernet plus rapide. En effet, un tel composant avait fait son apparition à la fin de 2020 chez des revendeurs d’Apple. Il est maintenant arrivé pour tout le monde. Et si vous avez déjà un Mac mini, c’est fichu : le nouveau port est seulement pour les commandes passées à compter d’aujourd’hui.

Ce nouveau port est donc une nouveau sur le Mac mini M1. Il est toutefois bon de rappeler que le Mac mini Intel peut déjà en bénéficier depuis un moment maintenant.