Apple est passé assez rapidement sur la dernière mouture de l’Apple TV 4K sous processeur A12, ce qui n’étonne guère au vu du nombre important de nouveautés dévoilées lors de la keynote. Forcément, ce passage en mode turbo a fait l’impasse sur pas mal d’informations importantes. On sait donc désormais que :

l’Apple TV 4K 2021 dispose du HDMI 2.1, mais aussi…

de l’affichage en 60 Hz (en 4K) lorsque le HDR est activé, ce qui explique sans doute le manque de précision sur la fréquence durant la keynote

de la technologie mesh-networking Thread , destinée à la gestion des appareils domotiques

l'étalonnage des couleurs via l'iPhone sera aussi disponible pour l'ancienne génération d'Apple TV 4K via la prochaine mise à jour de tvOS

A noter que certaines des caractéristiques techniques (comme le 60 Hz avec le HDR activé) pourront peut-être évoluer au fil des mises à jour. Pour le reste des infos déjà connues et divulguées durant la keynote (Dolby Atmos, nouvelle télécommande, puce A12), c’est par ici.

Le nouvel Apple TV 4K et sa télécommande alu seront proposés en précommande le 30 avril au prix de 199 euros (32 Go) et 219 euros (64 Go). Les livraisons démarreront à la mi mai.