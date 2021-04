Apple a dévoilé hier une jolie farandole de d’iMac colorés tournant sous processeur M1. Ces petites machines de bureau 24 pouces, ultra fines, ont occulté un fait tout simple : l’absence de l’iMac Pro (ou plutôt du retour de l’iMac Pro), ou « iMac 32 pouces ». Ce modèle, encore plus imposant que l’iMac 27 pouces, semble désormais acquis au vu des nombreuses rumeurs/fuites à son sujet, mais pourquoi diable Apple ne l’a t-il pas présenté hier si le projet est aussi avancé qu’on le dit ?

Nos confrères de Macg ont sans doute fourni la bonne réponse à cette épineuse question : l’iMac 24 pouces disposerait en effet de la même carte mère que celle des MacBook sous processeur M1, ce qui expliquerait d’ailleurs l’extrême finesse de ces modèles. Cette « motherboard M1 » a ses limitations, soit 16 Go de RAM au max, 2 To de stockage (toujours au max), deux moniteurs externes gérés, et seulement deux ports Thunderbolt. Rien de très pénalisant pour des MacBook ou iMac « d’entrée de gamme », voire plutôt impressionnant sur un iPad Pro… mais qui ferait certainement tâche pour un iMac orienté Pro, c’est à dire avec une fiche technique à priori sans concessions.

En d’autres termes, il y a fort à parier que l’iMac 32 pouces disposera d’une puce Apple Silicon M1X voire d’une M2, histoire de gérer des capacités de stockage au delà des 2 To et de disposer de 32 voire 64 Go de RAM. On peut aussi parier sans trop de risques sur une dalle se rapprochant des caractéristiques du Pro Display XDR. Bref, Apple avait bien des raisons pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs.