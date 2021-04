Apple offre la gravure gratuite pour l’AirTag. Ceux qui veulent peuvent graver jusqu’à quatre caractères ou bien un Emoji parmi une liste définie par Apple. Et comme on peut s’en douter, Apple interdit certains mots.

Ça passe pas

Attention aux mots avec la gravure de l’AirTag

Si on essaye par exemple de faire graver le mot « cul », le site d’Apple indique : « Veuillez réenregistrer votre message gravé. Ajoutez vos initiales, un chiffre porte-bonheur ou vos emoji préférés ». Le fabricant ne dit pas clairement que le mot est refusé. Mais c’est bel et bien le cas.

Dans le même temps, d’autres mots passent sans problème. Il est possible de mettre « sexe », « pd », « pédé », « con » ou encore « bite ». Autant dire que c’est osé ou déplacé selon les cas. On peut même enregistrer la demande et aucune erreur ne s’affiche. Peut-être qu’Apple fera des ajustements en français d’ici le lancement, au vu des libertés.

Ça passe

Apple semble un peu plus « sévère » concernant la gravure de certains mots en anglais sur l’AirTag. Même des combinaisons d’Emojis ne passent pas, comme l’a remarqué The Verge.

L’AirTag sera disponible à la commande ce vendredi. Un exemplaire coûtera 35 euros. Ce sera 119 euros pour un pack de quatre. Les premières livraisons auront lieu le 30 avril, selon l’annonce faite hier par Apple lors de sa keynote.