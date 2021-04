Plusieurs nouveautés d’iOS 15, qu’Apple présentera à la WWDC le 7 juin, ont été dévoilées par Bloomberg. Cela comprend du changement pour l’écran de verrouillage, les notifications et de nouvelles options de confidentialité. Un important changement de l’écran d’accueil sur l’iPad est également prévu.

Voici plusieurs nouveautés d’iOS 15

Un nouveau menu va faire son apparition pour les notifications d’iOS 15. Il permettra aux utilisateurs de définir différentes préférences (par exemple si l’iPhone émet un son ou non) lorsqu’ils conduisent, travaillent, dorment, etc. Le menu sera affiché sur l’écran de verrouillage et dans le centre de contrôle.

Une autre nouveauté va être une amélioration pour définir des réponses automatiques aux messages en fonction de leur statut. À ce jour, la fonction de réponse automatique existe seulement quand l’utilisateur conduit.

Du mieux se prépare pour iMessage sur iOS 15. Apple voudrait qu’iMessage ne soit plus une simple messagerie, mais devienne davantage un réseau social pour concurrencer un peu plus WhatsApp. Ces changements sont encore en développement et pourraient donc arriver avec une future mise à jour et non dès le départ.

Il faut aussi s’attendre à de nouvelles options pour la confidentialité. L’une d’entre elles indiquera aux utilisateurs quelles applications collectent secrètement leurs données.

En outre, iOS 15 doit proposer un nouvel écran de verrouillage. Mais il n’y a pas plus d’informations sur le sujet pour l’instant.

Nouvel écran d’accueil sur iPad avec iPadOS 15

Du côté de l’iPad, les utilisateurs peuvent s’attendre à un nouvel écran d’accueil avec iPadOS 15. Ce sera le changement le plus significatif depuis 2010, année où le tout premier iPad a vu le jour. Il sera notamment possible de mettre des widgets un peu partout sur l’écran d’accueil. Les utilisateurs seront aussi en mesure de remplacer toute la grille d’applications par des widgets.

Apple doit présenter iOS 15 le 7 juin, avec une bêta dans la foulée. La version finale devrait normalement être disponible pour tout le monde en septembre. Quant à macOS 12.0, il s’agirait d’une « petite » mise à jour sachant que macOS 11.0 Big Sur a été une mise à jour majeure avec sa nouvelle interface. Il y aura par ailleurs watchOS 8 et tvOS 15, mais aucune information n’a fuité les concernant.