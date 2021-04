Quelques jours à peine après la présentation des AirTags, nous avons le droit à des déballages et des tests. Apple a fourni des exemplaires de sa balise à certains sites et YouTubeurs. L’embargo est maintenant levé.

Tests des AirTags

Pour The Verge, l’AirTag est un produit intelligent et capable pour les utilisateurs qui sont déjà dans l’écosystème d’Apple. Le site note que l’accessoire qui permet de localiser des objets offre des fonctions non disponibles chez la concurrence à cause du contrôle d’Apple. « Un AirTag est une chose très Apple pour les utilisateurs d’Apple qui vivent déjà dans l’écosystème d’Apple. Il fonctionne parfaitement et vous permettra de rester dans le monde d’Apple », ajoute le site.

Pour sa part, TechCrunch rapporte qu’il faut souvent 30 secondes ou plus pour obtenir la position initiale d’un AirTag situé dans une autre pièce. Mais le site note que la localisation est extrêmement précise, à quelques centimètres près. « Les instructions pour localiser l’appareil semblent se mettre à jour rapidement et sont extrêmement précises », dit-il.

Mashable explique à son tour que l’AirTag fait bien son job et offre des indications précises. Mais le site n’est pas totalement enthousiaste. « Bien sûr, pour les utilisateurs d’iPhone, cela signifie une connectivité transparente qui fonctionne avec l’application Localiser d’Apple. Mais au fond, ce n’est toujours rien de plus qu’un traqueur Bluetooth », dit-il.

Apple proposera les AirTags en commande demain sur l’Apple Store en ligne. Un modèle coûte 35 euros et le lot de quatre coûte 119 euros.

Déballages des AirTags