Premier trailer pour Fathom (Sous la Surface en français), le documentaire Apple TV+ qui a pour thème… le chant des baleines. Depuis des années, les docteurs en biologie Ellen Garland et Michelle Fournet étudient le chant des baleines à bosse et tentent de comprendre comment ce chant influence et organise les relations sociales des cétacés. Pour les deux scientifiques, la complexité de ce chant et les interactions complexes qu’il irrigue correspondent à une forme de culture « bien plus ancienne » que la culture des hommes. Ce point de vue assez étonnant (et radical) est soutenu ici par des données scientifiques glanées sur de nombreuses années.

Sous la Surface est réalisé par Drew Xanthopoulos (qui est aussi directeur de la photo sur le docu). La production est assurée par Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, Back Allie Entertainment et Hidden Candy.