L'Apple TV serait sur le point d'arriver en Chine pour la première fois

La Chine devrait bientôt accueillir l’Apple TV. Apple a reçu les autorisations nécessaires de la part des organismes locaux pour mettre en vente son boîtier multimédia.

Bientôt l’Apple TV en Chine

Selon un blogueur chinois, ces autorisations doivent permettre un lancement très prochainement pour l’Apple TV en Chine. Cette annonce intervient une semaine après la keynote d’Apple où une nouvelle version de l’Apple TV 4K a été présentée avec la puce A12 et une toute nouvelle télécommande.

La Chine adhère à un ensemble de règles strictes concernant le flux de contenu à l’intérieur de ses frontières. Comme toutes les entreprises internationales souhaitant opérer avec des clients chinois, Apple doit se conformer à la législation locale et la suivre. Même avec les services et produits actuels en Chine, comme l’App Store, le contenu est soumis à un ensemble de normes strictes. Si l’Apple TV devait être lancée en Chine, ses fonctionnalités seraient probablement limitées, en dehors des fonctions de base telles que AirPlay 2 et d’autres fonctions natives d’Apple.

Même dans un cadre limité, le lancement du boîtier multimédia en Chine contribuerait au rôle croissant d’Apple dans le pays. Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple considèrent souvent la Chine comme un marché de plus en plus important où la concurrence est féroce avec des entreprises locales comme Huwaei. Avec une base de consommateurs fidèles, la Chine est appelée à devenir le principal centre de production d’Apple.