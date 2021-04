Voilà qui est étrange… ou logique selon la façon dont on aborde cette histoire). Les hackers du groupe REvil, qui affirment avoir piraté des serveurs de Quanta et récupéré nombre de plans de futurs produits Apple, viennent de retirer de leur site de ransomware la demande de rançon ainsi que les quelques schémas déjà publiés. Les pirates réclamaient à Apple une somme de 50 millions de dollars en échange de la promesse de ne rien publier qui puisse compromettre le fameux « culte du secret » cher à la firme de Cupertino.

Qu’est-ce qui a donc bien pu motiver ce retrait ? Il est tout à fait possible que Quanta ou Apple ait finalement accepté de payer la somme demandée (ce qui serait sans doute un mauvais signe pouvant déboucher sur de nouvelles attaques), mais l’on ne peut pas non plus exclure d’autres possibilités : le groupe a peut-être pris peur face à la crainte d’une intervention des autorités. Après tout, Apple n’avait pas été très tendre dans l’affaire de l’iPhone 4 récupéré dans un bar de Cupertino.