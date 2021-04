Nikkei Asia n’est pas le moins bien renseigné des sites d’info asiatiques, et ce matin, c’est le M2 qui est au centre de la rumeur du jour : si l’on en croit NA en effet, Apple aurait déjà démarré la production de masse des processeurs Apple Silicon de seconde génération (M2). Ces processeurs devraient intégrer en toute logique les MacBook Pro 14 et 16 pouces voire un iMac « Pro » 32 pouces. Apple passerait donc directement sur une new gen plutôt que de simplement upgrader l’architecture du M1 en M1X (comme cela a été fait pour certaines gammes Ax).

Ce choix de montée en gamme permettra d’obtenir un gain de puissance nettement plus substantiel, et aussi de casser certaines des limites du M1 (gestion de stockage au delà des 2 To, multi-écrans , RAM au delà de 16 Go). Les processeurs M2 seraient livrables dès le mois de juillet, ce qui colle bien avec l’annonce de nouveaux Mac M2 durant l’automne…