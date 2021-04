Après une longue enquête, la Commission européenne s’apprêterait à trancher dans le lourd dossier anti trust visant l’App Store et le système de commission fixé par Apple. Et si l’on en croit le Financial Times, Apple aurait des raisons de s’inquiéter : Margrethe Vestager, la patronne de la Commission, s’apprêterait à lancer des poursuites contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles. La Commission reprocherait à Apple d’imposer 30% de commission à certaines apps par abonnement (comme Spotify) directement en concurrence avec certains de ses propres services (Apple Music, Apple Books), ce qui ne permettrait une lutte à armes égales, et surtout à tarif égal.

Le Financial Times ne sait pas en revanche quelles seront les sanctions décidées par l’UE. Apple sera t-il obligé d’abandonner sa commission pour les apps par abonnements en concurrence avec ses propres apps de services ? La réponse ne devrait donc pas tarder à tomber. Pour rappel, la Commission européenne avait commencé à enquêter sur l’App Store suite à une plainte de Spotify, une plainte à laquelle s’était jointe ensuite Epic Games (Fortnite).