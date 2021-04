Apple a pris la parole concernant le bouton grisé sur iOS 14.5 pour « Autoriser les demandes de suivi des apps ». Certains utilisateurs ne peuvent pas l’activer ou le désactiver.

Le bug du bouton grisé sur iOS 14.5

Selon les dires d’Apple, le bouton grisé pour « Autoriser les demandes de suivi des apps » est lié à l’un de ces trois facteurs :

Pour les utilisateurs ayant un compte enfant ou âgés de moins de 18 ans selon l’année de naissance, connectés avec leur identifiant Apple

Si votre identifiant Apple est géré par un établissement d’enseignement ou utilise un profil de configuration qui limite le suivi

Si votre identifiant Apple a été créé au cours des trois derniers jours

Le problème ici est beaucoup d’utilisateurs sont majeurs et n’ont pas leur iPhone qui est géré par un établissement quel qu’il soit. Et pourtant, l’option n’est pas disponible pour autant. Il y a donc bel et bien un bug quelque part.

Dans ce cas, que se passe-t-il pour les utilisateurs qui ne peuvent pas interagir avec le bouton : ont-ils le suivi publicitaire ou non ? Apple indique :

Toutes les applications qui demandent à effectuer un suivi se voient refuser l’autorisation par défaut et ne reçoivent pas l’IDFA. Si l’état de votre compte ou de votre appareil change et que vous choisissez par la suite d’activer l’option « Autoriser les demandes de suivi des apps », la prochaine demande de suivi de l’application affichera l’invite d’autorisation.

À voir si une mise à jour comme iOS 14.5.1 ou iOS 14.6 (actuellement en bêta) pourrait corriger le tir concernant cette histoire de bouton grisé.